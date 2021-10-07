«Почти три четверти играли на равных». Лукич сравнил матч Лиги чемпионов с игрой против ЦСКА
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после поражения от «Уникахи» в Лиге чемпионов отметил, что матч был похож на игру против ЦСКА в Единой лиге ВТБ.
«Сценарий этого матча напоминает игру с ЦСКА — почти три четверти играли на равных. К сожалению, ключевой вновь стала четвертая четверть. Вывод — надо играть все 40 минут. Из-за нескольких проигранных подборов, нескольких потерь в фазе атаки, из-за того, что начали учить судей, как им судить, фокус с баскетбола ушел. А когда фокус уходит, значит не хватает мощности и ищешь себе оправдания. Это и произошло в последней десятиминутке.
Я понимаю четко, в чем сейчас проблема в команде. Конечно, мы будем бороться, но на данном этапе мы очень далеки от серьезного баскетбола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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