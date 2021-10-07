«Почти три четверти играли на равных». Лукич сравнил матч Лиги чемпионов с игрой против ЦСКА

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после поражения от «Уникахи» в Лиге чемпионов отметил, что матч был похож на игру против ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

«Сценарий этого матча напоминает игру с ЦСКА — почти три четверти играли на равных. К сожалению, ключевой вновь стала четвертая четверть. Вывод — надо играть все 40 минут. Из-за нескольких проигранных подборов, нескольких потерь в фазе атаки, из-за того, что начали учить судей, как им судить, фокус с баскетбола ушел. А когда фокус уходит, значит не хватает мощности и ищешь себе оправдания. Это и произошло в последней десятиминутке.

Я понимаю четко, в чем сейчас проблема в команде. Конечно, мы будем бороться, но на данном этапе мы очень далеки от серьезного баскетбола.