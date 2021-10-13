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«Парма» обыграла чешскую «Опаву» в матче Кубка ФИБА

13 октября, 19:34
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«Парма» одержала победу над чешской «Опавой» в матче 1-го тура группового этапа Кубка ФИБА.

Встреча группы С, состоявшаяся в Перми, завершилась со счетом 106:84 в пользу хозяев.

В следующем туре «Парма» 20 октября сыграет на выезде с португальской «Бенфикой».

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Иван Шитик все материалы автора
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