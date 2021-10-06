«Нижний Новгород» начал с поражения выступление в Лиге чемпионов
«Нижний Новгород» начал с поражения от «Уникахи» выступление на групповом этапе баскетбольной Лиге чемпионов. Российский клуб на своей площадке уступил со счетом 62:79.
«Нижний Новгород» и «Уникаха» выступают в группе С вместе с греческим «Лаврио» и французским «Дижоном», встреча которых состоялась во вторник и завершилась победой команды из Греции (65:63).
В следующем матче «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Дижоном» 19 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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