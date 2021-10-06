«Нижний Новгород» начал с поражения выступление в Лиге чемпионов

«Нижний Новгород» начал с поражения от «Уникахи» выступление на групповом этапе баскетбольной Лиге чемпионов. Российский клуб на своей площадке уступил со счетом 62:79.

«Нижний Новгород» и «Уникаха» выступают в группе С вместе с греческим «Лаврио» и французским «Дижоном», встреча которых состоялась во вторник и завершилась победой команды из Греции (65:63).

В следующем матче «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Дижоном» 19 октября.