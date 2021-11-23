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«Енисей» победил «Панатинаикос» в матче женского Кубка Европы

23:15

«Енисей» победил греческий «Панатинаикос» в матче пятого тура группового этапа женского Кубка Европы. Россиянки выиграли со счетом 96:71.

«Енисей» одержал только вторую победу в пяти матчах турнира. Заключительную встречу группового этапа россиянки проведут против польской «Польковицы» 1 декабря.

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Иван Шитик все материалы автора
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