«Локомотив-Кубань» проиграл «Гамбургу» в матче Еврокубка
15 декабря в рамках 7-го раунда регулярного чемпионата Еврокубка «Локомотив-Кубань» на выезде играл против «Гамбурга». Российский клуб уступил со счетом 82:100.
Баскетбол
Еврокубок. Мужчины
Группа A
«Гамбург» (Германия) — «Локомотив-Кубань» (Россия) — 100:82 (23:28, 18:22, 29:10, 30:22)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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