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«Локомотив-Кубань» проиграл «Гамбургу» в матче Еврокубка

23:29
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15 декабря в рамках 7-го раунда регулярного чемпионата Еврокубка «Локомотив-Кубань» на выезде играл против «Гамбурга». Российский клуб уступил со счетом 82:100.

Баскетбол

Еврокубок. Мужчины

Группа A

«Гамбург» (Германия) — «Локомотив-Кубань» (Россия) — 100:82 (23:28, 18:22, 29:10, 30:22)

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Иван Шитик все материалы автора
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