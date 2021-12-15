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«Парма» одержала победу над «Байройтом» в матче Кубка Европы ФИБА

20:36
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Российская «Парма» переиграла немецкий «Байройт» в матче второго тура второго этапа Кубка Европы ФИБА. Россияне выиграли у соперника со счетом 92:78.

В составе победителей самым результативным стал Адас Юшкявичюс, набравший 17 очков.

В следующем туре «Парма» сыграет с нидерландским «Лейденом» 13 января.

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Иван Шитик все материалы автора
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