«Парма» одержала победу над «Байройтом» в матче Кубка Европы ФИБА
Российская «Парма» переиграла немецкий «Байройт» в матче второго тура второго этапа Кубка Европы ФИБА. Россияне выиграли у соперника со счетом 92:78.
В составе победителей самым результативным стал Адас Юшкявичюс, набравший 17 очков.
В следующем туре «Парма» сыграет с нидерландским «Лейденом» 13 января.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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