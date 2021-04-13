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Губернатор Нижегородской области уверен, что «Финал восьми» вызовет серьезный интерес в регионе

19:17
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что «Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов вызовет большой интерес у жителей региона.

«У нас есть возможность провести игры с присутствием зрителей и с соблюдением всех мер безопасности. Уверен, что интерес будет серьезным с учетом того, что за победу поборется «Нижний Новгород».

Символично, что игры пройдут в праздничные дни - с начала мая до Дня Победы. 800-летие Нижнего Новгорода становится все более значимой точкой притяжения на международном уровне», - цитирует Никитина ТАСС.

Во вторник, 13 апреля, стало известно, что «Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов с 5 по 9 мая пройдет в Нижнем Новгороде.

Вместе с «Нижним Новгородом» за главный трофей будут бороться «Сарагоса» (Испания), «Нимбурк» (Чехия), «Хапоэль Холон» (Израиль), «Сан-Пабло Бургос» (Испания), «Тенерифе» (Испания), «Каршияка» (Турция), «Страсбур» (Франция).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11138433

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