УНИКС обыграл «Виртус» и вышел в финал Кубка Европы

УНИКС победил «Виртус» (107:100) в матче 1/2 финала Кубка Европы по баскетболу. Команда выиграла серию со счетом 2-1 и вышла в финал.

В составе победителей самым результативным стал Джамар Смит — 24 очка. У итальянского клуба 25 очков набрал Милош Теодосич.

Благодаря этой победе УНИКС завоевал путевку в Евролигу на следующий сезон. В финале российский клуб сыграет с «Монако». Благодаря

Кубок Европы. Мужчины

1/2 финала

«Виртус Б» (Италия) — УНИКС (Россия) — 100:107 (21:21, 27:25, 19:27, 33:34)

Счет в серии: 1-2

14 апреля.