УНИКС обыграл «Виртус» и вышел в финал Кубка Европы
14 апреля 2021, 23:57
УНИКС победил «Виртус» (107:100) в матче 1/2 финала Кубка Европы по баскетболу. Команда выиграла серию со счетом 2-1 и вышла в финал.
В составе победителей самым результативным стал Джамар Смит — 24 очка. У итальянского клуба 25 очков набрал Милош Теодосич.
Благодаря этой победе УНИКС завоевал путевку в Евролигу на следующий сезон. В финале российский клуб сыграет с «Монако». Благодаря
Кубок Европы. Мужчины
1/2 финала
«Виртус Б» (Италия) — УНИКС (Россия) — 100:107 (21:21, 27:25, 19:27, 33:34)
Счет в серии: 1-2
14 апреля.
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