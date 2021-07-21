ФИБА объявила списки участников женских Евролиги и Еврокубка
ФИБА на своем официальном сайте объявила клубы, которые примут участие в женской Евролиге и Еврокубке в сезоне-2021/22. Жеребьевка обоих турниров состоится 19 августа в немецком Фрайзинге.
Участники женской Евролиги:
УГМК, МБА, «Динамо Курск» (все — Россия), «Монпелье», «Ланды» (оба — Франция), «Фенербахче», «Галатасарай» (оба — Турция), «Авенида», «Жирона» (оба — Испания), «Шопрон» (Венгрия), «УСК Прага» (Чехия), «Гдыня» (Польша), «Венеция» (Италия), «ТТТ-Рига» (Латвия).
Участники квалификации женской Евролиги:
«Бурк» (Франция), «Кайсери» (Турция), «Валенсия» (Испания), «Сексард» (Венгрия), «Фамила» (Италия), «Сепси» (Румыния).
От России участвовать в регулярном чемпионате Еврокубка будут «Ника» (Сыктывкар), «Надежда» (Оренбург) и «Енисей» (Красноярск). В квалификации турнира выступит «Спарта энд К» (Видное).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://www.fiba.basketball/news/euroleague-women-and-eurocup-women-2021-22-season-clubs-confirmed
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