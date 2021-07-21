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ФИБА объявила списки участников женских Евролиги и Еврокубка

22:00
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ФИБА на своем официальном сайте объявила клубы, которые примут участие в женской Евролиге и Еврокубке в сезоне-2021/22. Жеребьевка обоих турниров состоится 19 августа в немецком Фрайзинге.

Участники женской Евролиги:

УГМК, МБА, «Динамо Курск» (все — Россия), «Монпелье», «Ланды» (оба — Франция), «Фенербахче», «Галатасарай» (оба — Турция), «Авенида», «Жирона» (оба — Испания), «Шопрон» (Венгрия), «УСК Прага» (Чехия), «Гдыня» (Польша), «Венеция» (Италия), «ТТТ-Рига» (Латвия).

Участники квалификации женской Евролиги:

«Бурк» (Франция), «Кайсери» (Турция), «Валенсия» (Испания), «Сексард» (Венгрия), «Фамила» (Италия), «Сепси» (Румыния).

От России участвовать в регулярном чемпионате Еврокубка будут «Ника» (Сыктывкар), «Надежда» (Оренбург) и «Енисей» (Красноярск). В квалификации турнира выступит «Спарта энд К» (Видное).

Дополнительная информация:

http://www.fiba.basketball/news/euroleague-women-and-eurocup-women-2021-22-season-clubs-confirmed

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