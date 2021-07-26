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«Автодор» выступит в Кубке ФИБА-Европа

16:34
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«Автодор» в следующем сезоне выступит в Кубке ФИБА-Европа, информирует пресс-служба клуба.

Саратовский клуб получил прямую путевку в групповой этап. Черно-белые сыграют в еврокубковом турнире после 2-летнего перерыва.

Соперники «Автодора» и расписание матчей станут известны после жеребьевки, которая пройдет 19 августа.

«Автодор» подавал заявку на участие в новом сезоне Лиги чемпионов, но не попал в число участников.

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Иван Шитик все материалы автора

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