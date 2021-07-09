Стали известны соперники «Локомотива-Кубани» по групповому турниру Еврокубка
Состоялась жеребьевка группового турнира Еврокубка на сезон-2021/22, в котором Россию представит «Локомотив-Кубань».
Команда из Краснодара попала в группу А, где сыграет с «Андоррой», «Ховентутом» (Испания), «Партизаном» (Сербия), «Литкабелисом» (Литва), «Тренто» (Италия), «Булонью» (Франция), «Анкарой» (Турция), «Гамбургом» (Германия) и «Шленском» (Польша).
Now that all teams are in their respective group, we can't be more excited for the upcoming 2021-22 #7DAYSEuroCup season opener! ??— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) July 9, 2021
Who will your team fight against in their group? #RoadToGreatness pic.twitter.com/wqGrNL1iQV
В розыгрыше Еврокубка-2020/21 «Локомотив-Кубань» дошла до четвертьфинала турнира, где уступила другой российской команде, УНИКСу. Казанцы вышли в финал и уступили «Монако».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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