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Стали известны соперники «Локомотива-Кубани» по групповому турниру Еврокубка

15:58
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Состоялась жеребьевка группового турнира Еврокубка на сезон-2021/22, в котором Россию представит «Локомотив-Кубань».

Команда из Краснодара попала в группу А, где сыграет с «Андоррой», «Ховентутом» (Испания), «Партизаном» (Сербия), «Литкабелисом» (Литва), «Тренто» (Италия), «Булонью» (Франция), «Анкарой» (Турция), «Гамбургом» (Германия) и «Шленском» (Польша).

В розыгрыше Еврокубка-2020/21 «Локомотив-Кубань» дошла до четвертьфинала турнира, где уступила другой российской команде, УНИКСу. Казанцы вышли в финал и уступили «Монако».

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Иван Торопцев все материалы автора

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