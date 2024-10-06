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Борис Скрынник считает, что отсутствие льда повлияло на результаты «Водника»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник прокомментировал победу «Кузбасса» над «Водником» (5:2) в финале Кубка России.

«У «Водника» нет льда, и команда вынуждена была скитаться, ездить то в Ульяновск, то в Кемерово, то обратно домой. Это повлияло на результат."Водник» не уступает по классу игроков, а где-то в этом плане и превосходит «Кузбасс». Подбор игроков у «Водника», думаю, лучший в русском хоккее. Поэтому команда будет еще прибавлять, она находится под нагрузкой", — приводит слова Скрынника ТАСС.

«Кузбасс» в пятый раз в своей истории выиграл трофей. «Водник» столько же раз становился обладателем национального Кубка. Рекорд по количеству побед принадлежит московскому «Динамо» (9).

Источник: ТАСС
ХК Водник
ХК Кузбасс
Борис Скрынник
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