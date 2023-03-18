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18 марта, 15:07

«Водник» стал бронзовым призером чемпионата России по хоккею с мячом, обыграв московское «Динамо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Архангельский «Водник» в гостях обыграл московское «Динамо» в матче за третье место чемпионата России по хоккею с мячом — 6:4.

Финал чемпионата России между «СКА-Нефтяником» и «Кузбассом» по бенди состоится завтра, 19 марта, начало — 10.00 мск.

Бенди

Суперлига

Матч за 3-е место

Динамо (Москва) — Водник (Архангельск) — 4:6 (1:1)

18 марта.

ХК Водник
ХК Динамо (Москва, хоккей с мячом)
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