«Водник» стал бронзовым призером чемпионата России по хоккею с мячом, обыграв московское «Динамо»
Архангельский «Водник» в гостях обыграл московское «Динамо» в матче за третье место чемпионата России по хоккею с мячом — 6:4.
Финал чемпионата России между «СКА-Нефтяником» и «Кузбассом» по бенди состоится завтра, 19 марта, начало — 10.00 мск.
Бенди
Суперлига
Матч за 3-е место
Динамо (Москва) — Водник (Архангельск) — 4:6 (1:1)
18 марта.
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