Шанс для «Феррари» и Переса? «Формула-1» сыграет в рулетку в Вегасе

Серию ждет самая непредсказуемая гонка сезона.

Один из самых «пресных» чемпионатов «Формулы-1» последних лет все же обещает завершиться на мажорной ноте. Грядущий «Гран-при Лас-Вегаса» не станет финальной точкой сезона (это место, как обычно, займет этап в Абу-Даби), но, похоже, затмит все остальные инфоповоды «королевской серии» до конца года.

Пресса, которая на фоне доминирования Макса Ферстаппена нагнетала интригу лишь надуманными конфликтами, переходами и увольнениями, наконец получила огромное количество новостей разом — от запредельных цен на билеты до повсеместной критики трассы, проложенной по улицам мировой столицы казино. А гонщики в перерывах между бесконечными фотосессиями и прочими мероприятиями по ублажению американской публики гадают о том, насколько непредсказуемые условия готовит для них уик-энд.

Крупнейшая пиар-акция «королевской серии»

Этап в Вегасе без преувеличения можно назвать грандиозным событием. Городская трасса длиною более шести километров включила в себя все самые известные места игорного города, в том числе значительную часть легендарного «Стрипа» — проспекта на окраине Лас-Вегаса, где расположены крупнейшие «злачные места». Дополнит визуальное шоу из вывесок казино, пальм и гигантской сферы (на которой пришлось отключать слишком яркие цвета, чтобы они не мешали гонщикам по ходу заезда) масштабная иллюминация, благо все сессии пройдут в темное время суток.

Тизер светового представления для будущей гонки можно было увидеть на церемонии открытия «Гран-при», которая прошла в четверг утром по Москве. К слову, для многих гонщиков концерт стал последней каплей — количество рекламных мероприятий с обязательным участием в Лас-Вегасе превзошло все мыслимые пределы, чем вызвало заметное неудовольствие у спортсменов. Откровеннее других по итогам шоу высказался Макс Ферстаппен, заявивший, что во время представления «чувствовал себя клоуном». По-видимому, победителю сезона не очень понравилось фотографироваться с навязчивыми аниматорами в костюмах Элвиса, которые встречали пилотов у входа в паддок, а затем стоять на холоде внутри куба, из которого гонщики выезжали на лифте для презентации перед не до конца заполненными трибунами.

Несмотря на весь ажиотаж, который успела нагнать медийка «Формулы-1» перед этапом, за считаные дни до старта цены на билеты начали обваливаться более чем на две трети от изначальной стоимости. Произошло это во многом из-за решения серии и многочисленных партнеров «Гран-при» сделать акцент на продажах премиальных пригласительных с эксклюзивной программой. При этом «Ф-1» практически в гангстерских традициях потребовала плату со всех заведений, откуда открывается вид на участки трассы. В противном случае организаторы обещали ослеплять их клиентов прожекторами за несанкционированный просмотр.

Это, в свою очередь, привело к подорожанию мест в гостиницах рядом с треком. В результате билеты на обычные трибуны раскупили, мягко говоря, не все, что привело к скидкам, доходившим в последние дни до 87 процентов.

Болид Макса Ферстаппена. Фото Global Look Press

Гонщиков и команды ждет «холодный прием»

Что касается спортивной составляющей, то от гонки на новой трассе стоит ждать двух крайностей — либо максимально «травоядного» зрелища, если пилоты примут решение не рисковать, как было в дебютном для Баку «Гран-при» 2016 года, либо хаоса с непрогнозируемой развязкой по типу Сингапура уже этого сезона. Наравне со званием самой дорогой гонки в истории «Формулы-1» (по разным оценкам, траты составили почти миллиард американских долларов) Вегас может получить статус еще и самой холодной. Из-за особенностей пустыни, где, по сути, расположен город, в ноябре температура ночью колеблется в районе 10 градусов, а в худшем случае может упасть до трех.

Поведение шин, особенно в части достижения рабочих температур, станет камнем преткновения для всех без исключения участников. К тому же, как и на большинстве городских треков, дорожное покрытие будет кочковатым, что может негативно сказаться на скорости «Ред Булл». В подобных условиях должны вырасти шансы «Феррари», которая уже добивалась в этом году успеха в аналогичной ситуации в Марина-Бэй. Осторожно об этом заявил перед началом уик-энда и пилот Скудерии Карлос Сайнс — пока единственный, кто смог прервать доминирование «быков» в текущем сезоне.

Тем не менее команда Ферстаппена по умолчанию остается главным претендентом на победу в этапе, хотя, возможно, на этот раз за первое место поборется не Макс, а его напарник — Серхио Перес, известный своим мастерством на треках с медленными поворотами, к которым можно отнести «Стрип». Сам же трехкратный чемпион пока признался, что, осваивая новый трек на симуляторе, больше врезался в стены, чем ездил. Так или иначе, «Гран-при Вегаса» в любом случае обеспечит себе место в летописи «Формулы-1» в качестве памятника небывалой алчности ее руководства. Впрочем, что-то подобное было просто обязано случиться в Городе грехов.

Расписание «Гран-при Лас-Вегаса» (время московское)

17 ноября

7.30 — свободная практика

11.00 — свободная практика

18 ноября

7.30 — свободная практика

11.00 — квалификация

19 ноября

9.00 — гонка

«Стрип»

Длина трассы — 6201 метр

Количество кругов — 50

Дистанция гонки — 305,800 км