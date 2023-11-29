Шварцмана замариновали в «Феррари». Теперь он мечтает не о «Формуле-1»

Роберт устал ждать своего шанса в королевских гонках и рассчитывает управлять гиперкаром в WEC.

Роберт Шварцман, несколько лет назад считался восходящей звездой мирового автоспорта, в ноябре успел не раз поездить на «Феррари» «Формулы-1» и даже показать весьма неплохие результаты на тестах в Абу-Даби. Однако с точки зрения перспектив выступления пилота с российским и израильским гражданством в «Ф-1» это ничего не изменило. Шварцман по-прежнему находится в Скудерии в глубоком запасе, а время, как говорится, идет. Роберту уже 24 года, перспективы попасть в королеву автоспорта сомнительны, поэтому надо как-то менять вектор развития карьеры. Похоже, и сам гонщик это прекрасно понимает и активно ищет другой вариант продолжения карьеры.

«Ф-1» от случая к случаю

После титула в «Формуле-3» в 2019-м и вице-чемпионства в «Формуле-2» в 2021-м Шварцман вроде бы вполне мог рассчитывать на место боевого пилота в «Ф-1». Тем более там оказались другие выпускники младших формул тех лет — японец Юки Цунода, немец Мик Шумахер и австралиец Оскар Пиастри, с которыми Роберт сражался практически на равных. Хотя, конечно, поражение в 2021-м в борьбе за титул напарнику-новичку Пиастри могло негативно сказаться на репутации.

Впрочем, 22-летний Пиастри сейчас на «Макларене» борется за призовые места в «Формуле-1», так что проиграл Шварцман очень даже сильному сопернику. Почти нет сомнений, что он вполне мог бы стать, как минимум, неплохим середняком, при наличии нормальной техники был способен регулярно бороться за попадание в очки. Вот только в отсутствие спонсорской поддержки из России пробиться в королевские гонки ему оказалось невозможно. Да, у него есть израильский паспорт, но с финансовой точки зрения Шварцману это никак не помогает. Поэтому и приходится довольствоваться статусом резервного пилота «Феррари» и тестировать болиды «Формулы-1» от случая к случаю, да и то по необходимости, связанной с регламентом.

Роберт Шварцман. Фото Global Look Press

В 2023 году Роберт появился на свободных практиках «Гран-при» Нидерландов и Абу-Даби, а также успел немного погоняться на «Феррари» на традиционных тестах по окончании сезона там же, в Абу-Даби, на трассе «Яс-Марина». За целый день Шварцман накатал внушительные 123 круга и показал неплохое время — всего в 657 тысячных от лучшего результата француза Эстебана Окона на «Рено», при этом успев провести симуляцию гонки. По словам пилота, он вполне мог на отдельно взятом круге проехать и быстрее, но в заключительной попытке ему помешал трафик на третьем секторе.

«Несмотря ни на что, я счастлив, потому что у нас был темп. В целом хочу сильно поблагодарить команду за то, что позволили управлять болидом и помогали мне во всем. Работать с этими парнями всегда великолепно — они трудятся изо всех сил. Так что большое спасибо «Феррари» и вам, ребята: тифози, фанатам. Сейчас я немного уставший, но очень довольный, поэтому увидимся в следующем году. Всем хорошего Рождества!» — заявил Шварцман в специальном видео.

Шанс на победу в «24 часах Ле-Мана»?

Но где же мы увидим Роберта в 2024-м? Он явно устал мариноваться в «Феррари» в качестве резервиста. Да, он на хорошем счету, довольно быстр, дает неплохую обратную связь, но места боевых пилотов Скудерии прочно заняты монегаском Шарлем Леклером и испанцем Карлосом Сайнсом, а командам попроще от дебютанта прежде всего нужен спонсорский пакет, которого у Шварцмана нет. В прошедшем сезоне гонщик параллельно выступал в GT World Challenge Europe и даже отметился одной победой, но эта серия, при всем уважении, все же не слишком высокого уровня. Куда интереснее было бы попробовать себя в «Формуле-Е» или в гонках на выносливость World Endurance Championship (WEC) за рулем гиперкара. Вернее, Шварцман за рулем Ferrari 499P на тестах WEC себя уже попробовал — в начале ноября в Бахрейне. И, надо признать, впечатлил, показав лучшее время. Возможно, именно это поможет ему найти неплохую работу в 2024-м.

«Я уже понимаю формат гонок на выносливость. Имею представление о том, как все работает. Поэтому мне не нужен еще один год в GT World Challenge Europe. Не вижу ничего, что я мог бы начать делать лучше, чем уже могу сейчас. Мои амбиции и цель, очевидно, состоят в том, чтобы активизировать свою гоночную карьеру в следующем году», — заявил Шварцман Autosport.

Роберт Шварцман за рулем гиперкара «Феррари». Фото Global Look Press

Естественно, главные надежды на выступления в WEC связаны опять-таки с «Феррари», что весьма перспективно. Ведь два экипажа команды AF Corse заняли в 2023-м в общем зачете третье и четвертое места позади «Тойот», а британец Джеймс Каладо и итальянцы Антонио Джовинацци и Алессандро Пьер Гауди выиграли легендарные «24 часа Ле-Мана».

По словам босса программы гиперкаров «Феррари» Антонелло Колетты, Скудерия настроена выставить в WEC на полном расписании третий болид, а два из трех мест в нем как раз могут достаться Шварцману и хорошо известному польскому ветерану Роберту Кубице. Что ж, получить реальный шанс сразиться за победу в «24 часах Ле-Мана» в нынешних условиях будет для россиянина совсем неплохо.