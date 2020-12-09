Мазепин начал карьеру в «Формуле-1» с извинений за харассмент. В «Хаас» не поняли «глупой шутки»
Российский гонщик Никита Мазепин, едва подписав свой первый контракт в «Формуле-1», оказался в центре скандала. Накануне 21-летний спортсмен, видимо ради шутки, опубликовал в Instagram видео фривольного содержания. В 20-секундном ролике Никита едет в машине на пассажирском сиденье и хватает за грудь сидящую сзади девушку. Девушка сопротивляется, но в целом реагирует на происходящее как на игру, показывая оператору средний палец. Вполне вероятно, что в действиях Мазепина не было никакого криминала, однако эпизод его личной жизни, вынесенный на широкую аудиторию, вызвал шквал негодования в соцсетях.
Факт публикации считаем отвратительным
Ролик достаточно быстро был удален, но его успели скопировать и посмотреть очень многие. В итоге с заявлением по поводу легкомысленного видео посчитал нужным выступить «Хаас» — команда, которая на прошлой неделе объявила о приглашении Мазепина в качестве боевого пилота на будущий сезон. «Наша команда не одобряет поведение Никиты Мазепина на видео, размещенном в его социальных сетях. Сам факт публикации такого видео мы считаем отвратительным. Мы изучаем этот вопрос внутри команды, дальнейших комментариев не последует», — говорится в заявлении «Хаас».
На фоне беспощадной критики за харассмент объясняться пришлось и самому Мазепину. «Я хочу извиниться за свои недавние действия — как за свое неприемлемое поведение, так и за публикацию этого в социальных сетях. Я прошу прощения за это нарушение и то замешательство, которое вызвал у команды «Хаас». Как гонщик «Формулы-1», я должен придерживаться более высоких стандартов. Я признаю, что подвел себя и многих людей. Обещаю, я сделаю надлежащие выводы», — написал россиянин.
Впрочем, часть болельщиков этими извинениями не удовлетворилась. В соцсетях появились сотни постов с хештегом #WeSayNoToMazepin (Мы говорим «нет» Мазепину) с призывом уволить российского гонщика из «Хааса». Хейтеров не остановило даже то, что девушка, отмеченная на скандальном видео, написала в своем Instagram, что у нее нет претензий к пилоту. Более того, скандальное видео запостила сама «пострадавшая». «Мы с Никитой — хорошие друзья уже в течение долгого времени, и это видео было абсолютно несерьезным, — отметила девушка. — Мы доверяем друг другу на все сто процентов, и происходящее было лишь глупой шуткой. Я в шутку выложила видео в его сториз. Я искренне сожалею. Даю слово, что Никита — прекрасный человек и никогда не сделал бы ничего, что могло бы причинить мне боль или унизить меня».
Один из лучших гонщиков
В чем же тогда претензии к Мазепину? «У «Формулы-1» множество молодых фанатов, которые смотрят на гонщиков как на образцы для подражания. Никита Мазепин — худший пример для подражания, и после таких роликов, а также его инцидентов в «Формуле-2» его не следовало приглашать в королевскую серию», — пишут хейтеры, считающие, что российский пилот нарушил правило ФИА, запрещающее пилотам «любые действия, угрожающие физической или моральной неприкосновенности других лиц». «Он совершил насильственные действия в отношении женщины и выложил это видео в соцсети, чтобы все могли его увидеть», — говорится к петиции по поводу увольнения Никиты на change.org.
Очевидно, что значительная часть недоброжелателей появилась у Мазепина задолго до истории с игривым роликом, а нынешняя ситуация только подхлестнула вал ненависти. Некоторые болельщики недолюбливают Никиту из-за отца-миллиардера, который сильно помогает в развитии карьеры своему сыну, из-за чего к гонщику не совсем справедливо приклеилась репутация рента-драйвера. После подписания контракта с россиянином «Хаасу» даже пришлось оправдываться. «Многие попали в «Королевские гонки» благодаря деньгам. Есть много хороших пилотов, которые сначала приходили со спонсором, — заявил босс американского коллектива Гюнтер Штайнер. — Мазепин был одним из лучших в «Формуле-2» по итогам нынешнего сезона».
В последние годы Мазепин участвовал во множестве инцидентов, которые подтверждали его непростой характер. Широко известна его драка с британцем Каллумом Айлоттом после гонки «Формулы-3» в 2016 году. В прошлом сезоне Никита вышел на этап «Формулы-2» в Сочи в шлеме, раскрашенным под яйцо Фаберже с настоящими кристаллами Сваровски, а после этого едва не угробил на трассе Нобухару Мацуситу. В этом сезоне после заезда в Спа Никита показательно сбил табличку со вторым номером — в знак протеста против штрафа, который лишил его победы в гонке. Также в сети гуляет множество фейковых публикаций, в том числе якобы уличающих сына олигарха в бурной вечеринке после трагического инцидента с гибелью людей на предприятии его отца.
В общем, редко какой новичок «Формулы-1» может похвастаться таким ярким бэкграундом и такой бурной реакцией болельщиков на свои поступки. А если учесть, что партнером Никиты в будущем сезоне станет сын великого Михаэля Шумахера Мик, можно гарантировать, что предстоящий чемпионат у «Хааса» будет самым веселым в истории. Год еще не начался, а о приключениях будущих напарников уже можно начинать писать роман. И закрутка сюжета в нем покруче, чем в «Моцарте и Сальери».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю