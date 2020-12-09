Мазепин начал карьеру в «Формуле-1» с извинений за харассмент. В «Хаас» не поняли «глупой шутки»

Российский пилот отметил подписание контракта с американской командой видео, в котором он хватает за грудь девушку на заднем сиденье машины.

Российский гонщик Никита Мазепин, едва подписав свой первый контракт в «Формуле-1», оказался в центре скандала. Накануне 21-летний спортсмен, видимо ради шутки, опубликовал в Instagram видео фривольного содержания. В 20-секундном ролике Никита едет в машине на пассажирском сиденье и хватает за грудь сидящую сзади девушку. Девушка сопротивляется, но в целом реагирует на происходящее как на игру, показывая оператору средний палец. Вполне вероятно, что в действиях Мазепина не было никакого криминала, однако эпизод его личной жизни, вынесенный на широкую аудиторию, вызвал шквал негодования в соцсетях.

Факт публикации считаем отвратительным

Ролик достаточно быстро был удален, но его успели скопировать и посмотреть очень многие. В итоге с заявлением по поводу легкомысленного видео посчитал нужным выступить «Хаас» — команда, которая на прошлой неделе объявила о приглашении Мазепина в качестве боевого пилота на будущий сезон. «Наша команда не одобряет поведение Никиты Мазепина на видео, размещенном в его социальных сетях. Сам факт публикации такого видео мы считаем отвратительным. Мы изучаем этот вопрос внутри команды, дальнейших комментариев не последует», — говорится в заявлении «Хаас».

TEAM STATEMENT: Haas F1 Team does not condone the behavior of Nikita Mazepin in the video recently posted on his social media. Additionally, the very fact that the video was posted on social media is also abhorrent to Haas F1 Team. (1/2) — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 9, 2020

На фоне беспощадной критики за харассмент объясняться пришлось и самому Мазепину. «Я хочу извиниться за свои недавние действия — как за свое неприемлемое поведение, так и за публикацию этого в социальных сетях. Я прошу прощения за это нарушение и то замешательство, которое вызвал у команды «Хаас». Как гонщик «Формулы-1», я должен придерживаться более высоких стандартов. Я признаю, что подвел себя и многих людей. Обещаю, я сделаю надлежащие выводы», — написал россиянин.

Впрочем, часть болельщиков этими извинениями не удовлетворилась. В соцсетях появились сотни постов с хештегом #WeSayNoToMazepin (Мы говорим «нет» Мазепину) с призывом уволить российского гонщика из «Хааса». Хейтеров не остановило даже то, что девушка, отмеченная на скандальном видео, написала в своем Instagram, что у нее нет претензий к пилоту. Более того, скандальное видео запостила сама «пострадавшая». «Мы с Никитой — хорошие друзья уже в течение долгого времени, и это видео было абсолютно несерьезным, — отметила девушка. — Мы доверяем друг другу на все сто процентов, и происходящее было лишь глупой шуткой. Я в шутку выложила видео в его сториз. Я искренне сожалею. Даю слово, что Никита — прекрасный человек и никогда не сделал бы ничего, что могло бы причинить мне боль или унизить меня».

Один из лучших гонщиков

В чем же тогда претензии к Мазепину? «У «Формулы-1» множество молодых фанатов, которые смотрят на гонщиков как на образцы для подражания. Никита Мазепин — худший пример для подражания, и после таких роликов, а также его инцидентов в «Формуле-2» его не следовало приглашать в королевскую серию», — пишут хейтеры, считающие, что российский пилот нарушил правило ФИА, запрещающее пилотам «любые действия, угрожающие физической или моральной неприкосновенности других лиц». «Он совершил насильственные действия в отношении женщины и выложил это видео в соцсети, чтобы все могли его увидеть», — говорится к петиции по поводу увольнения Никиты на change.org.

New helmet and race suit design for @NMazepin home race in Sochi this weekend: complete with faberge egg and real Swarovski crystals



Awesome job bringing my design concept to life again by @JMD_helmets #NM03 #Sochi #RussianGP pic.twitter.com/zWUsbYmCeO — Sean Bull Design (@seanbulldesign) September 26, 2019

Очевидно, что значительная часть недоброжелателей появилась у Мазепина задолго до истории с игривым роликом, а нынешняя ситуация только подхлестнула вал ненависти. Некоторые болельщики недолюбливают Никиту из-за отца-миллиардера, который сильно помогает в развитии карьеры своему сыну, из-за чего к гонщику не совсем справедливо приклеилась репутация рента-драйвера. После подписания контракта с россиянином «Хаасу» даже пришлось оправдываться. «Многие попали в «Королевские гонки» благодаря деньгам. Есть много хороших пилотов, которые сначала приходили со спонсором, — заявил босс американского коллектива Гюнтер Штайнер. — Мазепин был одним из лучших в «Формуле-2» по итогам нынешнего сезона».

Drama before the chequered flag leads to frustration in parc ferm? ?#BelgianGP ?? #F2 pic.twitter.com/5DvUl0LZT2 — Formula 2 (@FIA_F2) August 29, 2020

В последние годы Мазепин участвовал во множестве инцидентов, которые подтверждали его непростой характер. Широко известна его драка с британцем Каллумом Айлоттом после гонки «Формулы-3» в 2016 году. В прошлом сезоне Никита вышел на этап «Формулы-2» в Сочи в шлеме, раскрашенным под яйцо Фаберже с настоящими кристаллами Сваровски, а после этого едва не угробил на трассе Нобухару Мацуситу. В этом сезоне после заезда в Спа Никита показательно сбил табличку со вторым номером — в знак протеста против штрафа, который лишил его победы в гонке. Также в сети гуляет множество фейковых публикаций, в том числе якобы уличающих сына олигарха в бурной вечеринке после трагического инцидента с гибелью людей на предприятии его отца.

В общем, редко какой новичок «Формулы-1» может похвастаться таким ярким бэкграундом и такой бурной реакцией болельщиков на свои поступки. А если учесть, что партнером Никиты в будущем сезоне станет сын великого Михаэля Шумахера Мик, можно гарантировать, что предстоящий чемпионат у «Хааса» будет самым веселым в истории. Год еще не начался, а о приключениях будущих напарников уже можно начинать писать роман. И закрутка сюжета в нем покруче, чем в «Моцарте и Сальери».