Станет ли Перес жертвой командной тактики «Ред Булл»? Мексиканец впервые может выиграть домашнюю гонку

Ферстаппена ждет сражение не только с Хэмилтоном, но и со своим напарником.

Выматывающий сезон «Формулы-1» постепенно подходит к концу. 18-й раунд битвы между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном пройдет в Мексике. По многим раскладам, «Ред Булл» — фаворит на «Автодроме имени братьев Родригес», однако в этом сезоне нельзя верить никаким прогнозам.

Дилемма Переса

Все меньше гонок остается до финала чемпионата, а фаворита в борьбе за титул до сих пор назвать невозможно. Прошедший «Гран-при США» лишь обострил интригу в «Формуле-1». Многие ставили на «Мерседес» в Остине, и результаты первой тренировки на «Трассе Америк» только подтвердили расклады перед уикендом. Однако впоследствии гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес переиграли Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. Голландец одержал нервную, но важнейшую победу в гонке, что позволило ему оторваться от британца на 12 очков.

Перед этапом в Мексике предпочтения отдаются уже в сторону «быков». «Ред Булл» часто удавались результативные гонки на трассах, расположенных высоко над уровнем моря. «Автодром имени братьев Родригес» как раз к таким трекам и относится. Ферстаппен на своем счету уже имеет две доминирующие победы в Мексике в 2017 и 2018 годах. Тем не менее непредсказуемость нынешнего сезона не позволяет заранее отдать победу Максу в Мехико.

Голландцу предстоит сразиться не только с конкурентом в борьбе за титул Льюисом Хэмилтоном, но и с собственным напарником по команде Серхио Пересом. Для мексиканца это будет особый уикенд: Серхио подготовил специальный шлем и комбинезон. Перес почти всегда финишировал в десятке на домашней трассе, и только в 2018-м он сошел по техническим причинам. Мексиканец набрал потрясающую форму и готовится завоевать третий подиум подряд. Публика будет гнать своего родного гонщика к победе, что может помешать Ферстаппену в сражении за титул. Остановит ли «Ред Булл» своего же сверхмотивированного пилота?

Серхио Перес. Фото Getty Images

Сражения позади лидеров

В борьбе за третью строчку в Кубке конструкторов отрыв между «Макларен» и «Феррари» сократился до минимума. Скудерии осталось отыграть 3,5 балла, чтобы вернуться на место позади лидеров сезона. В этом сражении также сложно выделить фаворита, однако потенциальный штраф Ландо Норриса за смену двигателя может дать небольшое преимущество «Феррари». Шарль Леклер, Карлос Сайнс и Даниэл Риккьярдо уже отбыли наказания за технические нарушения. Теперь очередь за британским гонщиком «Макларен». Пока неизвестно, отправится ли Норрис в конец стартовой решетки на «Гран-при Мексики», но потенциальный штраф может сильно повлиять на расклады в борьбе за ценные очки в чемпионате.

Благодаря сильному выступлению Юки Цуноды на «Гран-при США» «Альфа Таури» немного сократила отставание от «Альпин». Пилоты французской команды Фернандо Алонсо и Эстебан Окон сошли в Остине из-за технических неполадок. Напарник Цуноды Пьер Гасли также не смог финишировать в США из-за проблем с подвеской. Теперь отрыв между командами составляет всего десять очков. Раньше «Альфа Таури» еще держалась в борьбе с «Альпин» лишь благодаря усилиям Гасли. Однако уверенность Цуноды в последних гонках позволяет команде Франца Тоста теперь рассчитывать уже на победу в сражении с коллективом Алонсо и Окона.

Болид Юки Цуноды. Фото Getty Images

Тяжелый опыт для «Хаас»

Себастьян Феттель и Лэнс Стролл стараются цепляться за очки на каждом этапе, однако «Астон Мартин» вряд ли сдвинется с восьмого места в чемпионате. На данный момент команда отстает от «Альфа Таури» на 39 очков. Дебютный сезон бренда «Астон Мартин» в новейшей истории «Формулы-1» пока что сложно назвать впечатляющим. Тем не менее до конца сезона осталось еще пять гонок. Себастьян Феттель является лидером чемпионата по количеству обгонов, так что от немца стоит ждать прорыва в очки. Удачный финальный рывок еще может спасти этот год для коллектива.

В команде российского гонщика Никиты Мазепина «Хаас» с нетерпением ждут окончания тяжелейшего сезона. Мазепин и его напарник Мик Шумахер впервые будут гоняться в Мексике. Пилоты вновь будут сражаться между собой. Немец стабильно опережает россиянина, однако свои победы Мик одерживает лишь в борьбе за предпоследнее место. Хочется верить, что набранный опыт сложного текущего сезона поможет Мазепину и Шумахеру в следующем году стабильно бороться за место в десятке.

Расписание уикенда

5 ноября, пятница

20.30 Первая тренировка

6 ноября, суббота

00.00 Вторая тренировка

20.00 Третья тренировка

23.00 Квалификация

7 ноября, воскресенье

22.00 Гонка

Автодром имени братьев Родригес

Длина круга — 4,304 км

Количество кругов — 71

Дистанция гонки — 305,354 км