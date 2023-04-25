Брэду Питту доверят болид «Формулы-1». Зачем актер сядет за руль?

Голливудская звезда и Льюис Хэмилтон снимают фильм о «королевских гонках».

Оскароносный актер и продюсер Брэд Питт 9 июля займет место в кокпите настоящего болида «Формулы-1» в рамках «Гран-при Великобритании» — 2023. О гоночных скоростях речи не идет: голливудской суперзвезде доверят машину на легендарной трассе в Сильверстоуне только на прогревочном круге. Процесс пилотирования будет запечатлен на видео для нового проекта Брэда.

В 2011 году еще один голливудский актер Том Круз на тестах команды Red Bull Racing сумел впечатлить Дэвида Култхарда, на отрезке в 24 круга сумев развить максимальную скорость 291 км/ч.

Команда «Топ Гана» для «лучшего фильма о гонках в истории»

Брэд Питт и семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон совместно работают над фильмом о «королевских гонках». Игровая картина (ее название пока не определено) должна выйти в кинотеатрах, а затем на стриминговой платформе в конце 2024 года. В эти же сроки выйдет документалка о Хэмилтоне.

Оба проекта курирует исполнительный директор Apple Тим Кук (любителям «Формулы-1» он запомнился разошедшимся на мемы крайне меланхоличным размахиванием клетчатым флагом на финишной прямой «Гран-при США» — 2022).

Над созданием фильма будет работать собственная кинокомпания британского автогонщика Dawn Apollo Films. Для реализации амбициозного проекта Льюис собрал почти всю команду, работавшую над блокбастером «Топ Ган: Мэверик», собравшим в прокате почти полтора миллиарда долларов. Режиссерское кресло займет Джозеф Косински, генеральным продюсером выступит запускавший франшизу «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер (у него есть и «гоночный» бэкграунд: фильм «Дни грома» 1990 года с Томом Крузом в роли пилота серии NASCAR), а сценаристом — Эрен Крюгер. В процессе съемок будут использоваться те же технологии, что и для «Топ Ган: Мэверик».

Фото Global Look Press

Демонстрация того, как потенциально могут выглядеть гонки болидов, снятые Джозефом Косински в его фирменном экшн-стиле, убедила президента и исполнительного директора Formula One Group Стефано Доменикали на встрече, произошедшей в рамках «Гран-при США» в Остине в 2022 году. Теперь руководство серии всячески содействует проекту Хэмилтона и Питта.

О чем фильм Хэмилтона и Питта?

В центре сюжета картины история ветерана «Формулы-1», возобновляющего карьеру, чтобы выступать в качестве второго пилота и наставника дерзкого темнокожего дебютанта самой престижной серии гонок. Роль первого исполнит Брэд Питт, а второго — британский актер Демсон Идрис (известен по сериалам «Снегопад» и «Черное зеркало»).

Сам Хэмилтон выступит в роли исполнительного продюсера и на экране планирует появиться только в привычной роли — за рулем болида. К актерскому дебюту Льюис, по его словам, не готов и не хочет «испортить картину». Брэду Питту же предстоит освежить навыки вождения: последний раз он играл гонщика (правда, уличного) в одном из эпизодов сериала «Байки из склепа» в 1992 году.

Льюис Хэмилтон. Фото Global Look Press

Какие фильмы о «Формуле-1» станут ориентиром для Хэмилтона и Питта?

Предыдущий раз игровой фильм о «королевских гонках» вышел на экраны в 2013 году. «Гонка» Рона Ховарда поведала историю эпичного противостояния двух чемпионов «Формулы-1» 1970-1980-х: британца Джеймса Ханта (его роль исполнил Крис Хемсворт) и австрийца Ники Лауды (Даниэль Брюль). В процессе производства фильма использовались оригинальные машины той эпохи, а съемки проходили на таких знаменитых автодромах, как «Брэндс-Хэтч» и «Нюрбургринг». «Гонка» получила две номинации на «Золотой глобус», окупилась в прокате и в целом пришлась по душе фанатам «Формулы-1». Пришедшие на премьеру картины действующие гонщики аплодировали стоя.

Однако самым успешным в истории фильмом о «Формуле-1» считается классика 1960-х «Большой приз» (также известен как «Гран-при»). Получившая три премии «Оскар» (в технических номинациях, включая спецэффекты) картина 1966 года режиссера Джона Франкенхамйера рассказывала драматичную историю противостояния за титул чемпиона сразу четырех гонщиков. Невероятного уровня реалистичности и атмосферности удалось добиться съемками на всех трассах «Формулы-1» сезона 1966 года в Европе. В фильме использовались кадры «Гран-при Бельгии» (с риском для жизни за гонщиками следовал оператор на машине с установленным на ней двигателем от прототипа). За рулем болидов в кадре появлялись такие легенды «Формулы-1», как Джон Сертис и Джеки Стюарт.

Удастся ли самому титулованному гонщику в истории (наряду с Михаэлем Шумахером) и голливудской суперзвезде Брэду Питту превзойти «Большой приз» и снять «самый лучший в истории фильм о гонках» с гигантским бюджетом, главными специалистами по экшн-кинематографу и полным содействием боссов «Формулы-1» — большой вопрос.