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Злобин считает, что сезон «Формулы-1» потерян»

07:42

Чемпион мира в гонках на выносливость, бывший тест-пилот «Формулы-1» Сергей Злобин поделился мнением о старте сезона. Гонщики «Мерседеса» выиграли три гонки из трех.

— С точки зрения зрительского интереса нынешний сезон потерян, — цитируют Злобина «Известия». — Бюджет на проведение соревнований выделен, его надо освоить, чтобы сохранить рабочие места для людей. Такие задачи у всех команд, не только у «Феррари». Пилотам необходимо ездить, механикам и инженерам работать, чтобы не терять квалификацию. Поэтому ничего интересного не будет. «Мерседес» спокойно возьмет титул.

 

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1037390/oleg-shamonaev-timur-ganeev/pogonia-za-krasnym-baronom-khemilton-mozhet-oboiti-shumakhera

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