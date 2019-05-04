Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев раскритиковал "Феррари" и ее новичка Шарля Леклера. По его словам, отношение к монегаску неоднозначно.

– Если обратите внимание на то, что говорят фанаты, то заметите: Леклера не критикуют, – цитирует Autosport Вильнева. – Даже в несчастном случае в квалификации в Баку вроде как виноват не он. Но если бы Феттель совершил такую же ошибку, его бы пресса и фанаты размазали бы. Думаю, что в итоге прибытие Леклера негативно скажется на "Феррари". Проблемы возникнут и у Феттеля. Авария Леклера в квалификации обусловлена тем, что он хотел доказать, что теперь стал первым номером в "Феррари". А страдает вся команда. Появление Шарля не оказало положительного воздействия на "Феррари". Результатов нет. Леклер быстр, он готов к такой команде. Но "Феррари" не очень готова справляться с такой ситуацией, поскольку Феттель должен чувствовать, что вся команда на его стороне. "Феррари" следовало оставить Райкконена еще на год-два.