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Йос Ферстаппен назвал смешным 10-секундный штраф Хэмилтона

22:57
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Йос Ферстаппен, экс-пилот «Формулы-1» и отец гонщика «Ред Булла» Макса Ферстаппена прокомментировал столкновение своего сына с Льюисом Хэмилтоном на «Гран-при Великобритании».

«Штраф в 10 секунд — это смешно, — цитирует Ферстаппена-старшего в интервью Autosport. — Особенно в таком повороте. Это просто неприемлемо.

У Макса немного кружится голова после аварии, удар был очень серьезным. Он на пути в больницу, где ему сделают томографию. В принципе он в порядке, хотя у него болит плечо и синяки по всему телу«.

Ферстаппен столкнулся с Хэмилтоном на первом круге, после чего вылетел с трассы. Британцу дали 10 секунд штрафа, что не помешало ему выиграть гонку.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/71093-yos-ferstappen-shtraf-v-10-sekund-eto-smeshno

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Евгений Петров все материалы автора

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