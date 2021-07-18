Йос Ферстаппен назвал смешным 10-секундный штраф Хэмилтона

Йос Ферстаппен, экс-пилот «Формулы-1» и отец гонщика «Ред Булла» Макса Ферстаппена прокомментировал столкновение своего сына с Льюисом Хэмилтоном на «Гран-при Великобритании».

«Штраф в 10 секунд — это смешно, — цитирует Ферстаппена-старшего в интервью Autosport. — Особенно в таком повороте. Это просто неприемлемо.

У Макса немного кружится голова после аварии, удар был очень серьезным. Он на пути в больницу, где ему сделают томографию. В принципе он в порядке, хотя у него болит плечо и синяки по всему телу«.

Ферстаппен столкнулся с Хэмилтоном на первом круге, после чего вылетел с трассы. Британцу дали 10 секунд штрафа, что не помешало ему выиграть гонку.