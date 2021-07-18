Стюарды объяснили штраф Хэмилтона за аварию с Ферстаппеном

Стюарды «Гран-при Великобритании» объяснили штраф пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона за столкновение с гонщиком «Ред Булла» Максом Ферстаппеном.

Как сообщает Autosport, рассмотрев запись инцидента и данные с телеметрии, стюарды признали, что большая часть вины в аварии лежит на Хэмилтоне. Автомобиль британца на входе в поворот находился внутри и чуть позади, но двигался по траектории, которая не попадала на апекс виража. Стюарды отметили, что место на внутреннем радиусе поворота оставалось.

При этом стюарды в официальном документе никак не прокомментировали, каким образом была выбрана тяжесть наказания. После расследования судьи назначили Хэмилтону 10-секундный штраф и два штрафных балла в суперлицензию, что не помешало ему выиграть гонку.