Стюарды объяснили штраф Хэмилтона за аварию с Ферстаппеном
Стюарды «Гран-при Великобритании» объяснили штраф пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона за столкновение с гонщиком «Ред Булла» Максом Ферстаппеном.
Как сообщает Autosport, рассмотрев запись инцидента и данные с телеметрии, стюарды признали, что большая часть вины в аварии лежит на Хэмилтоне. Автомобиль британца на входе в поворот находился внутри и чуть позади, но двигался по траектории, которая не попадала на апекс виража. Стюарды отметили, что место на внутреннем радиусе поворота оставалось.
При этом стюарды в официальном документе никак не прокомментировали, каким образом была выбрана тяжесть наказания. После расследования судьи назначили Хэмилтону 10-секундный штраф и два штрафных балла в суперлицензию, что не помешало ему выиграть гонку.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/71097-styuardy-obyasnili-shtraf-hemiltona-za-avariyu-s-ferstappenom
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