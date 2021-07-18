Перес считает, что борьба Хэмилтона и Ферстаппена была за гранью

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свое выступление на «Гран-при Великобритании». Он занял 16-е место, а его партнер Макс Ферстаппен выбыл уже на первом круге.

«Это был плохой день для команды, - цитирует Переса Autosport 18 июля. - В целом весь уик-энд получился неудачным. Хотелось бы оказаться сильнее в следующей гонке.

Инцидент Хэмилтона и Макса? Я его видел. Я рад, что с Максом все хорошо, это самое главное. Думаю, их борьба была за гранью.

Они боролись слишком близко и упорно. Большое невезение. Авария произошла на высокой скорости. Как я уже сказал - главное, что Макс в порядке».

Льюис Хэмилтон получил за указанный инцидент штраф в 10 секунд, что не помешало ему выиграть гонку