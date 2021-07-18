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Перес считает, что борьба Хэмилтона и Ферстаппена была за гранью

18 июля 2021, 23:32
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Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свое выступление на «Гран-при Великобритании».  Он занял 16-е место, а его партнер Макс Ферстаппен выбыл уже на первом круге.

«Это был плохой день для команды, - цитирует Переса Autosport 18 июля. - В целом весь уик-энд получился неудачным. Хотелось бы оказаться сильнее в следующей гонке.

Инцидент Хэмилтона и Макса? Я его видел. Я рад, что с Максом все хорошо, это самое главное. Думаю, их борьба была за гранью.

Они боролись слишком близко и упорно. Большое невезение. Авария произошла на высокой скорости. Как я уже сказал - главное, что Макс в порядке».

Льюис Хэмилтон получил за указанный инцидент штраф в 10 секунд, что не помешало ему выиграть гонку

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/71104-serhio-peres-prokommentiroval-avariyu-ferstappena-i-hemiltona

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Евгений Петров все материалы автора

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