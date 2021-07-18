Перес считает, что борьба Хэмилтона и Ферстаппена была за гранью
Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свое выступление на «Гран-при Великобритании». Он занял 16-е место, а его партнер Макс Ферстаппен выбыл уже на первом круге.
«Это был плохой день для команды, - цитирует Переса Autosport 18 июля. - В целом весь уик-энд получился неудачным. Хотелось бы оказаться сильнее в следующей гонке.
Инцидент Хэмилтона и Макса? Я его видел. Я рад, что с Максом все хорошо, это самое главное. Думаю, их борьба была за гранью.
Они боролись слишком близко и упорно. Большое невезение. Авария произошла на высокой скорости. Как я уже сказал - главное, что Макс в порядке».
Льюис Хэмилтон получил за указанный инцидент штраф в 10 секунд, что не помешало ему выиграть гонку
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/71104-serhio-peres-prokommentiroval-avariyu-ferstappena-i-hemiltona
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