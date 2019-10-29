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Йос Ферстаппен: «Макс не должен был ничего говорить после квалификации в Мексике»

12:10
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Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена, считает, что его сын не должен был комментировать свои действия в квалификации «Гран-при Мексики». Голландец, который выиграл квалификацию, на старте лишился трех позиций, поскольку не сбросил скорость в конце сессии в режиме желтых флангов. Причем в своих комментариях перед получением штрафа Ферстаппен подчеркнул, что видел желтые флаги и действовал осознанно.

— Самое замечательное в Максе, что он всегда прост и говорит, что думает, — цитирует Ziggo Sport Ферстаппена-старшего. — Но в этом случае ему не следовало ничего говорить. Обычно команда информирует пилотов о включении режима желтых флагов, инструктирует, что они должны делать, а чего не должны. Макс говорит, что ему ничего не сказали. И что ты будешь делать в таком случае, находясь на быстром круге? Это в любом случае хороший урок для Макса.

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