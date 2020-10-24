Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что не беспокоится о своем будущем в «Формуле-1».

«Честно говоря, я совершенно не напрягаюсь, — цитирует Квята Motorsport. — Если получится продолжать в «Формуле-1» — хорошо. Если нет, тому и бывать.

Сейчас я вообще не думаю ни о чем таком. Ну или не слишком много. У меня другие приоритеты

Я не говорил, что пропущу сезон. И что не пропущу, тоже не говорил, — парировал россиянин. — Я казал, что вопрос открыт. В таких безумных условиях, как сейчас, возможно все. Надо биться до конца, использовать свои шансы».