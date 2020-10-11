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Взлет Шумахера и погоня Хэмилтона. Эффектная инфографика о победителях «Гран-при»

18:18

Портал Gracenote опубликовал инфографику, посвященную победителям этапов «Гран-при» «Формулы-1». В минутном ролике показано, как менялась пятерка лидеров по количеству «Гран-при» за всю историю «Королевских гонок».

11 октября, благодаря первому месту на «Гран-при Айфеля», гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнялся с Михаэлем Шумахером по числу побед — по 91.

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