Взлет Шумахера и погоня Хэмилтона. Эффектная инфографика о победителях «Гран-при»

Портал Gracenote опубликовал инфографику, посвященную победителям этапов «Гран-при» «Формулы-1». В минутном ролике показано, как менялась пятерка лидеров по количеству «Гран-при» за всю историю «Королевских гонок».

Formula 1?? - @LewisHamilton?? wins the Eifel GP to equal Michael Schumacher?? on a RECORD 91 GP wins. #EifelGP pic.twitter.com/lXWWf2OfNw — Gracenote Live (@GracenoteLive) October 11, 2020

11 октября, благодаря первому месту на «Гран-при Айфеля», гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнялся с Михаэлем Шумахером по числу побед — по 91.