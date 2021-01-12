«Выглядит все еще не очень». Грожан показал, как проходит заживление его ожогов на руках

Гонщик Ромен Грожан, недавно перенесший операцию после аварии на «Гран-при Бахрейна», показал, как проходит заживление его рук. Спортсмен отметил, что уже может брать на руки кота.

«Мои руки вернулись, и Пьетрус доволен этим. Выглядит все еще не очень. Если вам неприятно, пожалуйста, не листайте вправо», — написал Грожан.

Напомним, на первом круге «Гран-при Бахрейна» гонщик врезался в ограждение после контакта с Даниилом Квятом. Болид Грожана моментально загорелся, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм, отделавшись ожогами и легкими повреждениями.