Врач: "Лауда находился в безвыходном положении"

Врач бывшего гонщика "Формулы-1" Ники Лауды профессор Вальтер Клепетко сказал, что у его пациента не было шансов спастись.

- Конкретной причины смерти нет. К этому все шло. Ники был сильным человеком и продолжал сражаться. Но еще некоторое время назад мы поняли, что не сможем вернуть его на "гоночную трассу", – цитирует врача Autosport. – Я не хочу вдаваться в подробности. Но хорошо известно, что Лауда перенес две операции по пересадке почек и трансплантацию легкого. Он находился в безвыходном положении. И на самом деле это чудо, что после пересадки легкого он пошел на поправку. В конце прошлого года все складывалось хорошо, но затем он перенес инфекцию и получил тяжелый удар. Он мужественно принял этот бой, но, увы, прежних сил у него уже не было. Он мирно уснул в окружении родных.

Ники Лауде было 70 лет. С середины прошлого года австриец боролся с проблемами со здоровьем, включая пересадку легких в августе, которая требовала двухмесячного пребывания в больнице. В начале этого года он был снова госпитализирован на короткий период после заражения гриппом.

Он дебютировал в 1971 году, выиграл свою первую гонку в 1974 году после перехода в "Феррари". В 1975 году Лауда завоевал первый чемпионский титул. Также он выигрывал в 1977 (в составе "Феррари") и 1984 (в составе "Макларен"​) годах.

В 2012 году он стал неисполнительным председателем "Мерседес" и был ключевой фигурой в многопрофильной команде вплоть до болезни в прошлом году.

Ушла легенда "Формулы-1". Лауда пережил "аварию века", но умер из-за гриппа