Врач: "Лауда находился в безвыходном положении"

Врач бывшего гонщика "Формулы-1" Ники Лауды профессор Вальтер Клепетко сказал, что у его пациента не было шансов спастись.
- Конкретной причины смерти нет. К этому все шло. Ники был сильным человеком и продолжал сражаться. Но еще некоторое время назад мы поняли, что не сможем вернуть его на "гоночную трассу", – цитирует врача Autosport. – Я не хочу вдаваться в подробности. Но хорошо известно, что Лауда перенес две операции по пересадке почек и трансплантацию легкого. Он находился в безвыходном положении. И на самом деле это чудо, что после пересадки легкого он пошел на поправку. В конце прошлого года все складывалось хорошо, но затем он перенес инфекцию и получил тяжелый удар. Он мужественно принял этот бой, но, увы, прежних сил у него уже не было. Он мирно уснул в окружении родных.
Ники Лауде было 70 лет. С середины прошлого года австриец боролся с проблемами со здоровьем, включая пересадку легких в августе, которая требовала двухмесячного пребывания в больнице. В начале этого года он был снова госпитализирован на короткий период после заражения гриппом.
Он дебютировал в 1971 году, выиграл свою первую гонку в 1974 году после перехода в "Феррари". В 1975 году Лауда завоевал первый чемпионский титул. Также он выигрывал в 1977 (в составе "Феррари") и 1984 (в составе "Макларен") годах.
В 2012 году он стал неисполнительным председателем "Мерседес" и был ключевой фигурой в многопрофильной команде вплоть до болезни в прошлом году.
Ушла легенда "Формулы-1". Лауда пережил "аварию века", но умер из-за гриппа
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https://autosport.com.ru/f1/56650-vrach-niki-laudy-my-ponimali-chto-shansov-na-vyzdorovlenie-net