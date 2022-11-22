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Сегодня, 12:48

Вольф заявил, что победа Расселла над Хэмилтоном в личном зачете не имеет значения

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольф назвал неважным факт, что новичок команды Джордж Расселл в личном зачете опередил семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

«Они не участвовали в гонках за звание чемпиона мира. Они не боролись за победы, кроме гонки в Бразилии. Я не думаю, что для кого-то из команды имеет значение, финишируют ли они вторыми, третьими, четвертыми или пятыми. Поэтому победа Расселла над Хэмилтоном в зачете пилотов не имеет значения», — приводит слова Вольфа GPblog.

По итогам сезона-2022 24-летний британец набрал 275 очков и занял четвертую строчку в личном зачете, выиграв одну гонку и восемь подиумов. 37-летний Хэмилтон закончил сезон на шестом месте с 240 очками и девять раз попадал на подиум.

Чемпионом мира, во второй раз подряд, стал нидерландец Макс Ферстаппен. «Ред Булл» выиграл чемпионский титул впервые с 2013 года.

Источник: https://www.gpblog.com/en/news/160831/wolff-finds-mercedes-comeback-no-guarantee-competition-is-strong.html
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
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