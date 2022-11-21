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Ферстаппен — о завершении карьеры в «Ф-1»: «Я бы хотел заняться и другими вещами»

Ферстаппен высказался о возможном завершении карьеры по истечении контракта
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о возможном завершении карьеры по истечении контракта.

«Я не знаю, что буду делать по истечении контракта. Думаю, также решение будет зависеть и от того, насколько хорошо мы будем выступать в 2028 году. У меня есть время, я не собираюсь сейчас принимать радикальных решений. Я бы хотел заняться и другими вещами.

«Формула-1» — потрясающий чемпионат, я много смог достичь и рад и горжусь этим. Но обратная сторона в том, что нам приходится очень много путешествовать, проводить много времени в дороге. Гонок слишком много. В какой-то момент начинаешь задавать себе вопрос — что для тебя важнее? Семья или «Формула-1? Тогда нужно принимать решение», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» закончится в конце 2028 года. Пилоту по окончании соглашения будет 31 год.

Голландский гонщик стал победителем чемпион мира в 2022 году. В прошедшем сезоне он выиграл 15 «Гран-при».

Источник: Sky Sports
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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