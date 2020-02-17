Владелец «Ред Булла»: «Не собираемся уходить из «Формулы-1», это долгосрочный проект»

Владелец «Ред Булла» Дитрих Матешиц заявил, что не собирается выводить команду из «Формулы-1» по окончании сезона-2020.

— Мы еще не подписали договор, но вопрос только в деталях, — цитирует Motorsport.com Матешица. — Я не вижу никаких проблем, сроки нас не поджимают. Раньше было время, когда мы выступали, не имея базового контракта, а теперь все готово для подписи. Полагаю, «Ред Булл» останется в «Формуле-1». Мы всегда рассматривали этот проект как долгосрочный. Наш поставщик моторов — «Хонда» — отлично поработал зимой. Мы проехали много километров на тестовой установке без каких-либо проблем, прежде такого не было. Двигатель позволяет нам быть в лидерах и по мощности, и по надежности. Все ключевые сотрудники остались на своих местах, мы точно можем сказать, что не испытаем тех проблем, что были у нас в начале 2019 года.