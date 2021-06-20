Никита Мазепин рассказал о трудностях на «Гран-при Франции»

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал «Гран-при Франции». 22-летний россиянин занял последнее, 20-е место, его партнер по американской команде немец Мик Шумахер стал 19-м.

«Я думаю, что начинать с альтернативной стратегии, чтобы попробовать что-то новое, было не лучшим решением, поскольку нас подловили, — цитирует пресс-служба «Хааса» Мазепина. — Многие команды и пилоты были застигнуты врасплох повышенным износом шин, что мы, в принципе, ожидали, и сложно судить о том, что на другом составе было бы иначе. Тем не менее, у меня была возможность на старте гонки, и я ею воспользовался, просто к концу не хватило темпа».

Победителем седьмого этапа «королевских гонок» стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.