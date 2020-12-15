Вандорн возглавил утреннюю сессию «молодежных» тестов в Абу-Даби, Шварцман стал 8-м

Стоффель Вандорн за рулем «Мерседеса» возглавил утреннюю сессию первого и единственного дня «молодежных» тестов в Абу-Даби, став лидером и по пройденной дистанции. Второе время показал пилот «Рено» Фернандо Алонсо, третьим стал Ник де Врис на «Мерседесе».

Россиянин Роберт Шварцман за рулем «Феррари» показал восьмой результат. Девятым стал Юки Цунода на «Альфа Таури».