Валттери Боттас: «Я проиграл с самого начала»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлением от выступления на «Гран-при Венгрии». Гонщик стартовал вторым, но из-за неправильного старта откатился назад, в результате пришел к финишу третьим.

— Честно говоря, это была довольно неудачная гонка, — цитирует Sky Sports Боттаса. — Стартовав вторым, разумеется, я планировал выиграть гонку. Но я проиграл с самого начала, отреагировал на огни, которые у меня погасли. Не знаю, что случилось.

Я потерял много позиций, это усложнило гонку.