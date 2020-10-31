Валттери Боттас: «Льюис и Макс будут преследовать меня, но я получил хорошую позицию для старта»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, за счет чего ему удалось показать лучшее время во время квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи».

— Поул-позиции никогда не даются легко. За это всегда нужно бороться, — цитирует Боттаса Sky Sports. — Мне действительно понравилось. Эта трасса прекрасно подходит для атак. Я знал, что мне нужно улучшить на последнем круге, и нашел те небольшие моменты, которые были необходимы. Когда все получается — это прекрасное чувство.

Я с нетерпением жду гонку. Нас ждет хорошая борьба. Это один из самых длинных прямых до первого поворота. Без сомнения, Льюис и Макс будут преследовать меня, но я получил хорошую позицию для старта.