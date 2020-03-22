Валттери Боттас: «Чувствовал бы себя лучше, если бы мой контракт с «Мерседесом» был долгосрочным»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что чувствует себя некомфортно из-за того, что его контракт с «серебряными стрелами» рассчитан на один год.

— Если честно, то я чувствовал бы себя гораздо лучше, если бы мой контракт был долгосрочным, — цитирует Motorsport-magazin.com Боттаса. — У меня всегда были краткосрочные соглашения, но с годами становится все сложнее в таких условиях. В такой ситуации понимаешь, что вновь в какой-то момент окажешься на лезвии ножа. Я знаю, что в «Мерседесе» в меня верят, но еще я знаю, как устроен этот бизнес, так что в будущем предпочел бы долгосрочный контракт.

Контракт Боттаса с «Мерседесом» действует до конца 2020 года.