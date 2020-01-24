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В «Рено» считают, что их двигатель мощнее, чем у «Мерседеса»

20:25
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Руководитель отдела разработки двигателей «Рено» Реми Таффен считает, что его команда смогла создать мотор более мощный, чем у «Мерседеса». По его мнению, только «Феррари» еще опережает французского производителя.

— Мы видели, как «Феррари» и «Мерседес» плотно боролись с точки зрения производительности двигателя, — цитирует Auto Motor und Sport Таффена. — Сейчас «Мерседес» немного отстает от нас, «Феррари» немного впереди, «Хонда» — на шаг позади. Но разница между всеми очень невелика. Нет былого разрыва.

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