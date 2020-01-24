В «Рено» считают, что их двигатель мощнее, чем у «Мерседеса»

Руководитель отдела разработки двигателей «Рено» Реми Таффен считает, что его команда смогла создать мотор более мощный, чем у «Мерседеса». По его мнению, только «Феррари» еще опережает французского производителя.

— Мы видели, как «Феррари» и «Мерседес» плотно боролись с точки зрения производительности двигателя, — цитирует Auto Motor und Sport Таффена. — Сейчас «Мерседес» немного отстает от нас, «Феррари» немного впереди, «Хонда» — на шаг позади. Но разница между всеми очень невелика. Нет былого разрыва.