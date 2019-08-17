В «Ред Булле» пока не решили, кто будет напарником Ферстаппена в следующем году

Советник «Ред Булла» по автоспорту Хельмут Марко объяснил, почему новым партнером Макса Ферстаппена стал пилот «Торо Россо» Александр Албон, а не Даниил Квят.

«Мы даже не ожидали, что он покажет такой результат в первый год, — приводит слова Марко Autosport web. — Более того, Албон прогрессирует от гонки к гонке. У него есть девять этапов, чтобы показать себя в новой команде. Пока мы не решили, кто будет партнером Ферстаппена в следующем году.

Албон был лучше Квята в квалификациях и гонках и потому мы выбрали его. Мы знали, насколько быстр Квят. И видим, что он хорошо выступает в «Торо Россо». Можно сказать, он обрел стабильность».