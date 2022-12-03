В «Ред Булл» рассказали о главном недостатке болида сезона-2022

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше рассказал о недостатках машины команды в сезоне-2022.

«Какие сильные и слабые стороны машины «Ред Булл» RB18? Машина довольно тяжелая. Это наша слабость. Кроме того, нам пришлось разрабатывать болид за ограниченное время, из-за чего во многом машина и оказалась такой тяжелой. Мы довольно поздно перевели все ресурсы на разработку машины для сезона-2022. Финансовые правила тоже сыграли свою роль. В прошлом году мы потратили на разработку машины намного меньше денег, чем могли бы, если бы не ограничение бюджета», — приводит слова Ваше RacingNews365.

По итогам прошедшего сезона «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов, а пилот команды Макс Ферстаппен стал чемпионом мира во второй раз подряд.

Новый сезон «Ф-1» стартует 5 марта 2023 года в Бахрейне и завершится 26 ноября в Абу-Даби, будет проведено 23 гонки.