В «Ред Булл» остались довольны первым днем предсезонных тестов «Формулы-1»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко остался доволен итогами первого дня предсезонных тестов «Формулы-1».

«Это был лучший первый день тестов за все время. Не возникло ни одной проблемы. Макс Ферстаппен даже смог поиграть с настройками болида», — приводит GPBlog слова Марко.

«Ред Булл» под управлением Макса Ферстаппена показал лучшее время по итогам первого дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Сезон-2021 стартует 28 марта гонкой в Бахрейне.