В «Ред Булл» остались довольны первым днем предсезонных тестов «Формулы-1»
10:58
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко остался доволен итогами первого дня предсезонных тестов «Формулы-1».
«Это был лучший первый день тестов за все время. Не возникло ни одной проблемы. Макс Ферстаппен даже смог поиграть с настройками болида», — приводит GPBlog слова Марко.
«Ред Булл» под управлением Макса Ферстаппена показал лучшее время по итогам первого дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.
Сезон-2021 стартует 28 марта гонкой в Бахрейне.
Дополнительная информация:
https://www.gpblog.com/en/news/79635/marko-happy-with-first-day-verstappen-could-even-play-with-the-car-a-bit.html
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