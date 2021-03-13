«Хаас» получит обновления перед «Гран-при Бахрейна»
09:58
Болид «Хаас» получит обновления перед первой гонкой сезона-2021 в Бахрейне, сообщает Motorsport со ссылкой на руководителя команды Гюнтера Штайнера.
Американская команда установит на машину новое переднее антикрыло и кожух двигателя.
Сезон-2021 «Формулы-1» стартует 28 марта гонкой в Бахрейне. В составе «Хаас» будут выступать немец Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин.
Дополнительная информация:
https://www.motorsport.com/f1/news/haas-unveils-new-additions-for-2021-f1-car/5693561/
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