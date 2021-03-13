«Хаас» получит обновления перед «Гран-при Бахрейна»

Болид «Хаас» получит обновления перед первой гонкой сезона-2021 в Бахрейне, сообщает Motorsport со ссылкой на руководителя команды Гюнтера Штайнера.

Американская команда установит на машину новое переднее антикрыло и кожух двигателя.

Сезон-2021 «Формулы-1» стартует 28 марта гонкой в Бахрейне. В составе «Хаас» будут выступать немец Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин.