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«Хаас» получит обновления перед «Гран-при Бахрейна»

09:58
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Болид «Хаас» получит обновления перед первой гонкой сезона-2021 в Бахрейне, сообщает Motorsport со ссылкой на руководителя команды Гюнтера Штайнера.

Американская команда установит на машину новое переднее антикрыло и кожух двигателя.

Сезон-2021 «Формулы-1» стартует 28 марта гонкой в Бахрейне. В составе «Хаас» будут выступать немец Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин.

Дополнительная информация:

https://www.motorsport.com/f1/news/haas-unveils-new-additions-for-2021-f1-car/5693561/

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