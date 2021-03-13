Перес рассказал, как к нему отнеслись в «Ред Булле»

Пилот «Ред Булла» Серхио Перес рассказал о том, как к нему относятся в новой команде перед стартом сезона.

«Команда очень добра ко мне. Это касается и инженеров, и механиков, и Макса. Хельмут Марко, Кристиан Хорнер и другие встретили меня с распростертыми объятиями. Я совершенно не чувствую себя здесь вторым номером. Ощущения хорошие, чувствую уверенность.

Что касается тестов, у нас будет очень мало времени. Для меня будет критически важно привыкнуть к болиду, как можно быстрее. Но многие пилоты сменили команды, так что эта проблема коснется не только меня", — цитирует GPblog Переса.

Серхио Перес дебютирует в «Ред Булл» в сезоне-2021. Его напарником станет Макс Ферстаппен. Первая гонка состоится 28 марта в Бахрейне.