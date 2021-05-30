Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

В «Ред Булл» оценили возможность возвращения в команду Пьера Гасли

11:59
Теги:

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко оценил возможность возвращения в команду Пьера Гасли, выступающего за «Альфа Таури».

«Насколько я помню, у него есть контракт еще на 2 года, который позволяет ему работать либо в «Альфа Таури», либо в «Ред Булл». Тем не менее, мы пока не думаем о его возвращении. Мы обдумаем все во время летнего перерыва, после чего примем решение», — приводит Motorsport-Total слова Марко.

Гасли провел половину сезона-2019 в «Ред Булл», после чего его отправили в «Торо Россо» (прежнее название «Альфа Таури» — прим. «СЭ») из-за неудовлетворительных результатов.

После 5 гонок сезона-2021 25-летний француз занимает 9-е место в личном зачете «Королевских гонок».

Дополнительная информация:

https://www.motorsport-total.com/formel-1/news/jetzt-on-demand-schauen-das-grosse-interview-mit-helmut-marko-21052904

Читайте также

Сборная Чехии обыграла Великобританию в матче чемпионата мира
Тухель установил уникальный рекорд Лиги чемпионов. Его будет почти невозможно превзойти
«Челси» победил «Манчестер Сити» и во второй раз выиграл Лигу чемпионов
За 15 минут у Вернера было больше моментов, чем у «Сити» — за всю игру. Почему победа «Челси» абсолютно справедлива, а великий Гвардиола перехитрил себя

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд