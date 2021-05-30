В «Ред Булл» оценили возможность возвращения в команду Пьера Гасли

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко оценил возможность возвращения в команду Пьера Гасли, выступающего за «Альфа Таури».

«Насколько я помню, у него есть контракт еще на 2 года, который позволяет ему работать либо в «Альфа Таури», либо в «Ред Булл». Тем не менее, мы пока не думаем о его возвращении. Мы обдумаем все во время летнего перерыва, после чего примем решение», — приводит Motorsport-Total слова Марко.

Гасли провел половину сезона-2019 в «Ред Булл», после чего его отправили в «Торо Россо» (прежнее название «Альфа Таури» — прим. «СЭ») из-за неудовлетворительных результатов.

После 5 гонок сезона-2021 25-летний француз занимает 9-е место в личном зачете «Королевских гонок».