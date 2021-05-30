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В «Ред Булл» исключили возможность возвращения Квята в команду

08:30
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что возвращение в команду российского гонщика Даниила Квята невозможно.

«Может ли к нам вернуться Квят? Нет, это исключено. К тому же, у него теперь есть контракт с «Альпин», а мы сосредоточены на развитии нынешних пилотов», — сказал в интервью Motorsport-Total Марко.

Квят выступал за «Ред Булл» с 2015 года по май 2016 года. Также в 2014 году, в период с мая 2016 года по 2017 год и с 2019 по 2020 год он выступал за дочернюю команду «красных быков», «Торо Россо» (с 2020 года команда сменила название на «Альфа Таури»).

С 2021 года Квят является резервным пилотом команды «Альпин».

Дополнительная информация:

https://www.motorsport-total.com/formel-1/news/jetzt-on-demand-schauen-das-grosse-interview-mit-helmut-marko-21052904

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