В Pirelli рассказали о причинах аварии Квята

Pirelli Motorsport завершили расследование причины повреждения шины болида гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята.

Ранее российский пилот попал в аварию на 13-м круге «Гран-при Великобритании».

— Механическая неисправность привела к перегреву внутренней части обода колеса, что привело к перегреву борта покрышки, — говорится в заявлении компании в официальном Twitter. — Таким образом, борт больше не мог прижимать шину к ободу. Это вызвало выпускание воздуха, причем сама шина не играла в этом свою роль.