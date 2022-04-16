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Сегодня, 13:32

В «Мерседесе» считают, что решение проблемы с галопированием не поможет команде отыграть отрыв от лидеров

Иван Торопцев
Корреспондент
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что команде в этом сезоне мешают не только проблемы с галопированием болидов.

«У нас ситуация с галопированием хуже, потому что оно сохраняется у нас даже в высокоскоростных поворотах. На трассе в Австралии мы были вполне конкурентоспособны на первом и втором секторах, а на третьем полностью теряли все. Мы теряем около секунды за несколько поворотов.
Позволит ли решение проблемы с галопированием отыграть эту секунду? Конечно же, нет, но мы можем оптимизировать другие аспекты, связанные с массой болида и другими вещами. Мы должны понемногу прибавлять и лучше понимать болид. Уверен, что мы в итоге прибавим, будь это через два этапа или пять. Мой горизонт не ограничивается одним этапом или одним годом, скорее, я стараюсь смотреть на 10 лет вперед. Я хочу создать конкурентоспособную команду, но впереди будут трудные сезоны, и нынешний — один из них», — приводит Motorsport Week слова Вольффа.

После трех этапов сезона-2022 «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов с 65 очками.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/04/16/wolff-solving-bouncing-issue-wont-completely-fix-mercedes-pace/
Формула-1
Мерседес
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