В «Мерседесе» считают, что решение проблемы с галопированием не поможет команде отыграть отрыв от лидеров

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что команде в этом сезоне мешают не только проблемы с галопированием болидов.

«У нас ситуация с галопированием хуже, потому что оно сохраняется у нас даже в высокоскоростных поворотах. На трассе в Австралии мы были вполне конкурентоспособны на первом и втором секторах, а на третьем полностью теряли все. Мы теряем около секунды за несколько поворотов.

Позволит ли решение проблемы с галопированием отыграть эту секунду? Конечно же, нет, но мы можем оптимизировать другие аспекты, связанные с массой болида и другими вещами. Мы должны понемногу прибавлять и лучше понимать болид. Уверен, что мы в итоге прибавим, будь это через два этапа или пять. Мой горизонт не ограничивается одним этапом или одним годом, скорее, я стараюсь смотреть на 10 лет вперед. Я хочу создать конкурентоспособную команду, но впереди будут трудные сезоны, и нынешний — один из них», — приводит Motorsport Week слова Вольффа.

После трех этапов сезона-2022 «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов с 65 очками.