Магнуссен надеется, что «Хаасу» удастся финишировать на подиуме в этом сезоне

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен заявил, что рассчитывает на попадание его команды на подиум в одной из гонок сезона-2022.

«Я мечтаю о подиуме в этом году и много думаю об этом. Мы боремся за место лучшей команды среди отстающих от «Феррари», «Ред Булла» и «Мерседеса». Если нам удастся занять такую позицию, то мы можем занимать 7-8 место на стартовой решетке, а в таком случае до подиума совсем недалеко.

Иногда, по крайней мере сейчас, в начале сезона, кажется, что «Мерседес» не сильно впереди нас, так что удачи для попадания в тройку потребуется немного. Не думаю, что мы способны попасть на подиум благодаря чистому темпу, но в прошлом году в топ-3 попадали пилоты, который бывают там очень редко. Подиум для нас в этом году вполне реален. Не думаю, что многие этого ждут, но, как я уже говорил, я мечтаю о том, чтобы это сбылось. Я бы даже поставил на это деньги», — приводит PlanetF1 слова Магнуссена.

«Хаас» выступает в «Формуле-1» с сезона-2016, лучшим результатом для команды за все время является 4-е место — Ромен Грожан занял эту строчку на «Гран-при Австрии» в 2018 году.