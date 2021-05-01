В «Мерседес» высказались о контракте Хэмилтона
08:58
Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф высказался о ситуации с контрактом гонщика «серебряных стрел» Льюса Хэмилтона.
«Он заявил, что хочет остаться в следующем сезоне? Не вижу причин, почему ему не стоит этого делать. Он с нами уже давно, мы конкурентоспособны, так что я не вижу причин, по которым мы должны прекращать сотрудничество», — приводит Sky Sports слова Вольффа.
Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года. Он перешел в «Мерседес» в 2013 году, в качестве пилота немецкой команды 36-летний британец выиграл 6 чемпионских титулов.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/f1/news/12433/12291665/mercedes-boss-toto-wolff-on-lewis-hamiltons-formula-1-future-and-his-take-on-red-bulls-engine-project
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