В «Мерседес» подтвердили, что не собираются менять Боттаса в сезоне-2021

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что «серебряные стрелы» не собираются искать замену пилоту команды Валттери Боттасу на сезон-2021. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что финна может заменить гонщик «Уильямс» Джордж Расселл.

— Валттери будет выступать за «Мерседес» в 2021 году, — приводит Autosport слова Вольффа. — У нас контракт с Боттасом. Нужно очень сильно задеть мои чувства, чтобы потерять мое доверие. Я полностью доверяю обоим нашим гонщикам. Я доверяю и нашим юниорам. Расселл проделал отличную работу, заменив Хэмилтона неделю назад. Он заслуживает выступать за топ-команду, но у него контракт с «Уильямс» на следующий год.