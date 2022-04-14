«Уралкалий» отреагировал на требования «Хаас» выплатить 8,6 миллиона долларов

В пресс-службе «Уралкалия» прокомментировали для «СЭ» новость о том, что команда «Формулы-1» «Хаас» требует вернуть спонсорские деньги на сумму 8,6 миллиона долларов от российской компании. При этом именно американская команда расторгла контракт в одностороннем порядке.

«Мы не комментируем детали контракта, включая суммы. Позиция «Уралкалия» последовательна. Как мы ранее обозначали в своем пресс-релизе, мы считаем действия «Хаас» по расторжению контрактов и позицию «Хаас» неправомерными. Компания намерена в дальнейшем отстаивать свои интересы», — сообщили в пресс-службе «Уралкалия» «СЭ».

Напомним, что 5 марта американская команда объявила о разрыве контракта с российским гонщиком Никитой Мазепиным и спонсорского соглашения с компанией «Уралкалий».